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Реал вирвав перемогу у шаленому протистоянні: результати матчів 21 туру Ла-Ліги

Сьогодні 21:29 1238 0
Реал вирвав перемогу у шаленому протистоянні: результати матчів 21 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

21 січня у 21 турі іспанської Ла-Ліги відбулося три матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
21 тур, 21 січня

Осасуна - Хетафе 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 9 Гарсія, 2:0 - 31 Муньйос, 2:1 - 64 Мафораль, 2:2 - 68 Максимович, 3:2 - 80 Аресо

Реал - Альмерія 3:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 1 Рамазані, 0:2 - 43 Гансалес, 1:2 - 56 Беллінгем, 2:2 - 67 Жуніор, 3:2 - 90+11 Карвахаль

Український голкіпер Реала Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних.

Бетіс - Барселона 2:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Торрес, 0:2 - 48 Торрес, 1:2 - 56 Іско, 2:2 - 59 Іско, 2:3 - 90 Фелікс, 2:4 - 90+2 Торрес

Сьогодні, 21 січня, в іспанській Ла-Лізі буде зіграно ще один матч:

22:00. Жирона - Севілья

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