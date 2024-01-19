ПСЖ запропонував Мбаппе контракт із зарплатою 100 млн євро на рік

ПСЖ намагається втримати нападника Кіліана Мбаппе.

Про це повідомив французький журналіст Canal+ Стефан Ґі.

Паризький клуб запропонував Кіліану Мбаппе заробити 400 млн євро протягом нової 4-річної угоди.

"Підтверджую, якщо йдеться про гроші, а це питання бере на себе мати Кіліана – ПСЖ не має суперників. Клуб запропонував Мбаппе 400 млн євро на 4 роки.

Згідно з документальним фільмом про нього Envoyé Special – Кіліан отримає загалом 100 мільйонів євро доходів, включаючи рекламу. І ПСЖ готовий дати йому 100 млн зарплати на рік", – сказав Ґі.