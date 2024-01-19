Головне
Костюк переграла росіянку Аванєсян у третьому колі Australian Open
Сьогодні 08:08 1512
Меркушина, Джима, Петренко - у двадцятці короткої індивідуальної гонки в Антгольці
Сьогодні 16:21 65
Шахтар підтвердив трансфер Кевіна
Сьогодні 14:20 257
Костюк вперше у кар’єрі зіграє в 1/8 фіналу Australian Open
Сьогодні 11:59 429
Цуренко поступилась Соболенко у третьому колі Australian Open
Сьогодні 08:20 1032
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 00:10 6340
Цуренко зіграє проти Соболенко на центральному корті Australian Open: розклад матчів українок на 19 січня
Вчора 23:20 1044 1
Наполі розгромив Фіорентину і вийшов у фінал Суперкубка Італії
Вчора 22:55 451
Нацрада зареєструвала канал UPL.TV від ТОВ Прем'єр-ліга
Вчора 20:34 491
Визначилася заявка збірної України на матчі кваліфікації Євробаскету-2025
Вчора 20:20 394
Прямі трансляції

ПСЖ запропонував Мбаппе контракт із зарплатою 100 млн євро на рік

ПСЖ підготував новий контракт для нападника
Сьогодні 15:25 336 0
ПСЖ запропонував Мбаппе контракт із зарплатою 100 млн євро на рік
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

ПСЖ намагається втримати нападника Кіліана Мбаппе.

Про це повідомив французький журналіст Canal+ Стефан Ґі.

Паризький клуб запропонував Кіліану Мбаппе заробити 400 млн євро протягом нової 4-річної угоди.

"Підтверджую, якщо йдеться про гроші, а це питання бере на себе мати Кіліана – ПСЖ не має суперників. Клуб запропонував Мбаппе 400 млн євро на 4 роки.

Згідно з документальним фільмом про нього Envoyé Special – Кіліан отримає загалом 100 мільйонів євро доходів, включаючи рекламу. І ПСЖ готовий дати йому 100 млн зарплати на рік", – сказав Ґі.

Чинний контракт Кіліана з ПСЖ спливає влітку.

Раніше повідомлялося, що Реал поставив Мбаппе ультиматум.

Коментарі ()
Популярне зараз
Костюк переграла росіянку Аванєсян у третьому колі Australian Open Костюк переграла росіянку Аванєсян у третьому колі Australian Open 1512
Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря Дівчина дня. Вродлива та талановита артистка надихає захисника Шахтаря 11557
Лунін отримав високу оцінку за матч проти Атлетико Лунін отримав високу оцінку за матч проти Атлетико 1729
Реал з Луніним поступився Атлетико у Кубку Іспанії Реал з Луніним поступився Атлетико у Кубку Іспанії 1414
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 6340
Анчелотті пояснив поразку від Атлетико Анчелотті пояснив поразку від Атлетико 1424
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11954
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 71317
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 58620
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 314834
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 22963
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111145 4