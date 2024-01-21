Дніпро-1, ЛНЗ, Зоря та Оболонь залишились без валіз у Туреччині

Найбільше постраждав ЛНЗ - у черкащан близько половини всього зниклого багажу

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1, ЛНЗ, Зоря та Оболонь недорахувались приблизно 55 валіз після прильоту в Туреччину.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Найбільше постраждав ЛНЗ - у черкащан близько половини всього зниклого багажу.

Весь медичний та тренувальний інвентар (включаючи взуття гравців) приземлився разом із командою. Однак у Кишиневі залишилися особисті речі великої кількості гравців чотирьох клубів.

Основна вина покладається на співробітників головного аеропорту Молдови. Менеджери клубів зробили все, щоб зниклий багаж прилетів до Туреччини максимум до вівторка-середи.

Нагадаємо, Кучер позиватиметься проти Дніпра-1.

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