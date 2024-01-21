Головне
Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024
Сьогодні 06:26 1664
Дю Плессі переміг Стрікленда і став чемпіоном UFC у середній вазі
Сьогодні 11:25 137
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 08:25 7896
Костюк вперше зіграє в 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam
Сьогодні 06:55 837
Арсенал із Зінченком розгромив Крістал Пелес, Брентфорд з Ярмолюком здолав Ноттінгем: результати матчів АПЛ
Вчора 21:39 1012
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open
Вчора 17:33 3040 1
Зінченко - у трійці найкращих гравців матчу Арсенал - Крістал Пелес
Вчора 17:30 1087
Україна - дев'ята в змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Антгольці
Вчора 17:08 574
Відео дня: Світоліна ефектним смешем під задню лінію завершила матч 3-го кола Australian Open
Вчора 15:18 1242
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Вчора 14:03 23490
Прямі трансляції

Дніпро-1, ЛНЗ, Зоря та Оболонь залишились без валіз у Туреччині

Найбільше постраждав ЛНЗ - у черкащан близько половини всього зниклого багажу
Сьогодні 11:47 259 0
Дніпро-1, ЛНЗ, Зоря та Оболонь залишились без валіз у Туреччині

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1, ЛНЗ, Зоря та Оболонь недорахувались приблизно 55 валіз після прильоту в Туреччину.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Найбільше постраждав ЛНЗ - у черкащан близько половини всього зниклого багажу.

Весь медичний та тренувальний інвентар (включаючи взуття гравців) приземлився разом із командою. Однак у Кишиневі залишилися особисті речі великої кількості гравців чотирьох клубів.

Основна вина покладається на співробітників головного аеропорту Молдови. Менеджери клубів зробили все, щоб зниклий багаж прилетів до Туреччини максимум до вівторка-середи.

Нагадаємо, Кучер позиватиметься проти Дніпра-1.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 7896
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 23490
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий масстарт в Антгольці Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий масстарт в Антгольці 2350
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 48502
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open 3040 1
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці 4899
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 314981
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 4143 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 67669
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 18096 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 133057 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4750