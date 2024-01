Арсенал відхилив пропозицію Вест Гема щодо оренди Сміт-Роу

Арсенал відмовився віддавати атакувального півзахисника Еміла Сміт-Роу в оренду Вест Гему.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У клубі все ще вважають його ключовим гравцем, і не хочуть віддавати футболіста в оренду.

Сам Сміт-Роу також радий залишитися у складі команди.

🚨🔴⚪️ Arsenal have rejected West Ham initial approach for Emile Smith-Rowe to join on loan.



No intention to let ESR leave on loan as still considered key for Arteta squad; player also happy to stay at #AFC. pic.twitter.com/zeOiXlOYBj