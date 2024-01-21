Головне
Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024
Сьогодні 06:26 1877
Джима та Меркушина фінішували у топ-15 масстарту в Антгольці
Сьогодні 16:22 123
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 16:02 8016
Крістіансен виграв масстарт у Антгольці, Прима - останній
Сьогодні 14:13 329
Дю Плессі переміг Стрікленда і став чемпіоном UFC у середній вазі
Сьогодні 11:25 217
Костюк вперше зіграє в 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam
Сьогодні 06:55 922
Арсенал із Зінченком розгромив Крістал Пелес, Брентфорд з Ярмолюком здолав Ноттінгем: результати матчів АПЛ
Вчора 21:39 1057
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open
Вчора 17:33 3245 1
Зінченко - у трійці найкращих гравців матчу Арсенал - Крістал Пелес
Вчора 17:30 1126
Україна - дев'ята в змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Антгольці
Вчора 17:08 606
Прямі трансляції

Арсенал відхилив пропозицію Вест Гема щодо оренди Сміт-Роу

У клубі все ще вважають його ключовим гравцем
Сьогодні 14:26 218 0
Арсенал відхилив пропозицію Вест Гема щодо оренди Сміт-Роу
#Арсенал (Лондон), #Вест Гем, #Еміл Сміт-Роу

Джерело - Чемпіон.

Арсенал відмовився віддавати атакувального півзахисника Еміла Сміт-Роу в оренду Вест Гему.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У клубі все ще вважають його ключовим гравцем, і не хочуть віддавати футболіста в оренду.

Сам Сміт-Роу також радий залишитися у складі команди.

Нагадаємо, Зінченко - у трійці найкращих гравців матчу Арсенал - Крістал Пелес.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 49008
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці 5149
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 8016
Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024 Костюк розгромила росіянку Тімофєєву в 1/8 фіналу Australian Open-2024 1877
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий масстарт в Антгольці Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий масстарт в Антгольці 2998
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open 3245 1
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 314989
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47146
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 35070
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 28785
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 87742
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 50579 1