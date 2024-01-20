Зінченко - у трійці найкращих гравців матчу Арсенал - Крістал Пелес

Українець отримав оцінку 8.2 за свій виступ

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко отримав третю найкращу оцінку в матчі Арсенал - Крістал Пелес (5:0).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець отримав оцінку 8.2. Вище лише в центрального захисника Габріела - 8.4 та нападника Жезуса - 8.5.

На рахунку Зінченка 2 виноси, 1 перехоплення, 5 відборів та 12 втрат м’яча, 4 виграні верхові дуелі з 5, 101 дотик до м’яча, 76 точних передач з 85 (89%), в тому числі 1 ключова, та 2 удари по воротах (1 в площину та 1 неточний).

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