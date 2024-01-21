Аль-Іттіхад не міг зв'язатися з Бензема протягом 10 днів

36-річний нападник прилетів з відпустки на 17 днів пізніше

Аль-Іттіхад не міг зв'язатися з Карімом Бензема протягом 10 днів, щоб дізнатися, чому він пропустив початок тренувального збору.

Про це повідомляє L'Equipe.

Тренування команди відновилися 2 січня, тоді як 36-річний нападник прилетів з відпустки на 17 днів пізніше, що розлютило керівництво клубу та головного тренера Марсело Гальярдо.

Незабаром між гравцем та правлінням клубу відбудеться зустріч щодо цієї ситуації, на якій також обговорюватиметься майбутнє форварда.

Станом на зараз Бензема залишається капітаном Аль-Іттіхаду і варіант з його відходом не розглядається, попри чутки, які пов'язують його з європейськими клубами.

Раніше Бензема подав до суду на міністра внутрішніх справ Франції.

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