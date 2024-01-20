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Волошин: Дуже хочу в Англію, грати в АПЛ

Сьогодні 23:22 100 0
Волошин: Дуже хочу в Англію, грати в АПЛ

Вінгер Динамо Назар Волошин має намір грати в англійській Прем'єр-лізі.

Про це він розповів порталу Sport Arena.

"Хотів би довести спочатку в Україні, що я готовий за кордон. І хочу дуже в Англію, грати в АПЛ. Мене дуже надихає, коли дивлюсь матчі – повні трибуни, скандують постійно. Це кайф.

Єгор Ярмолюк каже, що коли грали з Манчестер Юнайтед, то був просто шок. У Англії можеш перемагати весь матч 1:0, на 90-й пропустиш, а потім ще на 90+ програєш. За одне очко люди борються дуже жорстко", - сказав Волошин.

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