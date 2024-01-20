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Волошин: Бражко – це український Беллінгем

Сьогодні 22:24 257 0
Волошин: Бражко – це український Беллінгем

Молоді гравці Динамо мають набиратися досвіду в орендах.

Про це розповів вінгер киян Назар Волошин.

"Бражко такий український Беллінгем зараз. У нього великий ріст пішов після оренди, великий прогрес. Думаю, не треба довго сидіти та чекати на свій шанс. Якщо є пропозиція пограти рік чи пів року в оренді, то вважаю, що треба йти та прогресувати, зрозуміти дорослий футбол. А потім прийти та довести в Динамо", – сказав Волошин.

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