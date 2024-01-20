Саудівська ліга влітку планує витратити 2 мільярди фунтів на трансфери

Джерело - Caught Offside.
У літнє трансферне вікно Саудівська ліга планує витратити 2 мільярди фунтів на нові трансфери, зарплати та агентські виплати.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
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Минулого літа було витрачено 750 мільйонів фунтів виключно на плату за переходи гравців.
Ключовими цілями у 2024-му стануть півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне та вінгер Ліверпуля Мохамед Салах.
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