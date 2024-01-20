Саудівська ліга влітку планує витратити 2 мільярди фунтів на трансфери

Минулого літа було витрачено 750 мільйонів фунтів

Джерело - Caught Offside.

У літнє трансферне вікно Саудівська ліга планує витратити 2 мільярди фунтів на нові трансфери, зарплати та агентські виплати.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

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Минулого літа було витрачено 750 мільйонів фунтів виключно на плату за переходи гравців.

Ключовими цілями у 2024-му стануть півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне та вінгер Ліверпуля Мохамед Салах.

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