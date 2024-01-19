Роналду: Чемпіонат Саудівської Аравії кращий за Лігу 1

Джерело - Чемпіон.
Чемпіонат Саудівської Аравії сильніший за французьку Лігу 1.
Про це заявив форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду.
"Я відчуваю себе таким щасливим в Аль-Насрі, це чудовий крок. чемпіонат Саудівської Аравії знаходиться в процесі, це займе багато часу. Але крок за кроком вони будуть йти до топрівня. Я думаю, що чемпіонат Саудівської Аравії увійде до трійки найкращих ліг світу.
Роналду - найкращий гравець Близького Сходу 2023 року
Люди в Саудівській Аравії пишатимуться цим. Ліга Саудівської Аравії не гірша за Лігу 1. Вона більш конкурентоспроможна, ніж Ліга 1. Я можу це сказати після року, проведеного тут. Ми вже зараз кращі за французьку лігу", - сказав Роналду.
🚨 Cristiano Ronaldo: “Saudi League is not worst than Ligue1”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2024
“Saudi Pro League is more competitive than Ligue1, I can say that after one year spent there”.
🇫🇷 “We are better than French league already now”. pic.twitter.com/LUWdz1T2V5
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!