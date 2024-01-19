Роналду: Чемпіонат Саудівської Аравії кращий за Лігу 1

Чемпіонат Саудівської Аравії сильніший за французьку Лігу 1.

Про це заявив форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду.

"Я відчуваю себе таким щасливим в Аль-Насрі, це чудовий крок. чемпіонат Саудівської Аравії знаходиться в процесі, це займе багато часу. Але крок за кроком вони будуть йти до топрівня. Я думаю, що чемпіонат Саудівської Аравії увійде до трійки найкращих ліг світу.

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Люди в Саудівській Аравії пишатимуться цим. Ліга Саудівської Аравії не гірша за Лігу 1. Вона більш конкурентоспроможна, ніж Ліга 1. Я можу це сказати після року, проведеного тут. Ми вже зараз кращі за французьку лігу", - сказав Роналду.