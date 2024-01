Роналду: Чемпіонат Саудівської Аравії кращий за Лігу 1

Чемпіонат Саудівської Аравії сильніший за французьку Лігу 1.

Про це заявив форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду.

Роналду - найкращий гравець Близького Сходу 2023 року

🚨 Cristiano Ronaldo: “Saudi League is not worst than Ligue1”.



“Saudi Pro League is more competitive than Ligue1, I can say that after one year spent there”.



"We are better than French league already now".