Головне
Ястремська перемогла Наварро на шляху до 1/8 фіналу Australian Open
Сьогодні 08:13 1289
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 21:08 7351
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open
Сьогодні 17:33 1577 1
Зінченко - у трійці найкращих гравців матчу Арсенал - Крістал Пелес
Сьогодні 17:30 748
Україна - дев'ята в змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Антгольці
Сьогодні 17:08 387
Арсенал із Зінченком розгромив Крістал Пелес, Брентфорд з Ярмолюком здолав Ноттінгем: результати матчів АПЛ
Сьогодні 16:31 761
Відео дня: Світоліна ефектним смешем під задню лінію завершила матч 3-го кола Australian Open
Сьогодні 15:18 875
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 14:03 23335
Світоліна переграла Голубич та вийшла в 1/8 фіналу Australian Open
Сьогодні 13:54 870
Світоліна і Ястремська позмагаються за вихід до 4 кола Australian Open: розклад матчів українок на 20 січня
Сьогодні 00:19 4355
Прямі трансляції

Баєр обіграв РБ Лейпциг, Боруссія Д розгромила Кельн: результати матчів Бундесліги

Результати матчів 18-го туру Бундесліги
Сьогодні 21:38 442 0
Баєр обіграв РБ Лейпциг, Боруссія Д розгромила Кельн: результати матчів Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20-го січня, відбулося 5 матчів у межах 18-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
18 тур, 20 січня

Кельн - Боруссія Дортмунд 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Мален, 0:2 - 58 Фуллькруг (пен), 0:3 - 61 Мален, 0:4 - 90+2 Мукоко

Фрайбург - Гоффенгайм 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Гелер, 2:0 - 55 Гріфо, 2:1 - 57 Вегхорст, 2:2 - 77 Баєр, 3:2 - 85 Шаллай

Дармштадт - Айнтрахт 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Нкунку, 0:2 - 51 Кнауфф, 1:2 - 61 Юстван, 2:2 - 90+5 Кларер

Гайденгайм - Вольфсбург 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Черни, 1:1 - 45+2 автогол Єнц

Бохум - Штутгарт 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 50 Беро

РБ Лейпциг - Баєр 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Сімонс, 1:1 - 47 Телла, 2:1 - 56 Опенда, 2:2 - 63 Та, 2:3 - 90+1 Інкапіє

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 23335
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open 1577 1
Ястремська перемогла Наварро на шляху до 1/8 фіналу Australian Open Ястремська перемогла Наварро на шляху до 1/8 фіналу Australian Open 1289
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 7351
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 47138
Світоліна і Ястремська позмагаються за вихід до 4 кола Australian Open: розклад матчів українок на 20 січня Світоліна і Ястремська позмагаються за вихід до 4 кола Australian Open: розклад матчів українок на 20 січня 4355
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 43338
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10336
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 48055
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 58658
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 50543 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 93162