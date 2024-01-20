Циганков: Футбол, у який грає Мічел – чудовий

Тренер Жирони Мічел поставив чудовий футбол команді.

Про це розповів український вінгер клубу Віктор Циганков.

"Наш тренер такий пристрасний. Футбол, у який він грає – чудовий. Очолюємо Ла-Лігу, дивовижно, цей сезон вже історичний. Коли ми почали перемагати, всі були здивовані, але подумали, а чому б і ні? Спробуємо зробити щось велике", – сказав Циганков.