Циганков: Футбол, у який грає Мічел – чудовий

Джерело - Daily Mail.
Тренер Жирони Мічел поставив чудовий футбол команді.
Про це розповів український вінгер клубу Віктор Циганков.
"Наш тренер такий пристрасний. Футбол, у який він грає – чудовий. Очолюємо Ла-Лігу, дивовижно, цей сезон вже історичний. Коли ми почали перемагати, всі були здивовані, але подумали, а чому б і ні? Спробуємо зробити щось велике", – сказав Циганков.
Раніше Циганков отримав високу оцінку за матч з Райо Вальєкано.
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