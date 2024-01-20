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Циганков: Футбол, у який грає Мічел – чудовий

Циганков розповів про тренера Жирони
Сьогодні 18:16 244 0
Циганков: Футбол, у який грає Мічел – чудовий
#Жирона, #Віктор Циганков, #Мічел Санчес

Джерело - Daily Mail.

Тренер Жирони Мічел поставив чудовий футбол команді.

Про це розповів український вінгер клубу Віктор Циганков.

"Наш тренер такий пристрасний. Футбол, у який він грає – чудовий. Очолюємо Ла-Лігу, дивовижно, цей сезон вже історичний. Коли ми почали перемагати, всі були здивовані, але подумали, а чому б і ні? Спробуємо зробити щось велике", – сказав Циганков.

Раніше Циганков отримав високу оцінку за матч з Райо Вальєкано.

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