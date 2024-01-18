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Циганков отримав високу оцінку за матч з Райо Вальєкано

Стала відома оцінка Віктора Циганкова
Сьогодні 08:44 624 0
Циганков отримав високу оцінку за матч з Райо Вальєкано
#Жирона, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Жирона у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії обіграла Райо Вальєкано (3:1).

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков отримав від порталу Sofascore оцінку 7.6.

Віктор вийшов у стартовому складі та був замінений на 60-й хвилині гри. За цей час він зробив 47 доторків до м’яча, 33 передачі (29 точних, 88%), 1 ключовий пас, 5 навісів (0 точних), 2 довгі передачі (1 точна), 2 удари у площину воріт, 1 удар повз ворота, 1 успішна повітряна дуель, 11 втрат володіння, 1 фол, 1 зароблений фол.

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