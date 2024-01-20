Мілевський пояснив зірваний трансфер у клуб Серії А

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський міг перейти у Ліворно влітку 2013 року.

Про це розповів сам футболіст під час стріму на Twitch.

"Щодо Ліворно... Був італійський менеджер, ми зустрічалися в Дженоа з представниками Ліворно. У принципі, ми по зарплаті, по всьому домовилися.

Але тоді вони не могли проплатити за трансфер. Треба було, щоб я був вільним агентом. А я тоді належав Динамо, тому угода зірвалася. Ось і все", - розповів Мілевський.