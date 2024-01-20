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Мілевський пояснив зірваний трансфер у клуб Серії А

Артем Мілевський міг виступати у Серії А
Сьогодні 14:16 266 0
Мілевський пояснив зірваний трансфер у клуб Серії А
#Артем Мілевський

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський міг перейти у Ліворно влітку 2013 року.

Про це розповів сам футболіст під час стріму на Twitch.

"Щодо Ліворно... Був італійський менеджер, ми зустрічалися в Дженоа з представниками Ліворно. У принципі, ми по зарплаті, по всьому домовилися.

Але тоді вони не могли проплатити за трансфер. Треба було, щоб я був вільним агентом. А я тоді належав Динамо, тому угода зірвалася. Ось і все", - розповів Мілевський.

Трансфер міг відбутися влітку 2013 року, коли контракт із Динамо закінчувався 2 вересня.

Раніше будинок Мілевського обшукала поліція.

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