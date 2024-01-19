Шевченко - найкращий гравець Серії А 2000-х за версією FourFourTwo

Колишній нападник Мілана Андрій Шевченко визнаний найкращим гравцем Серії-А першого десятиріччя ХХІ сторіччя.

Про це повідомляє FourFourTwo.

"Майже вивівши Динамо у фінал Ліги чемпіонів 1998/99, Андрій Шевченко зробив наступний великий крок у своїй кар’єрі, приєднавшись до Мілана за угодою вартістю 25 мільйонів фунтів.

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Йому не знадобилося багато часу, щоб забезпечити собі культовий статус на Сан-Сіро, оскільки він забив по 24 голи в перших двох своїх сезонах у Серії А та став найкращим бомбардиром в кампаніях 1999/2000 і 2003/04, а також виграв чемпіонат Італії", - йдеться у повідомленні журналу.