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Шевченко - найкращий гравець Серії А 2000-х за версією FourFourTwo

FourFourTwo визначили найкращих гравців чемпіонату Італії першого десятиріччя ХХІ сторіччя
Сьогодні 22:05 122 0
Шевченко - найкращий гравець Серії А 2000-х за версією FourFourTwo
Фото: Getty Images
#Мілан, #Андрій Шевченко

Джерело - FourFourTwo.

Колишній нападник Мілана Андрій Шевченко визнаний найкращим гравцем Серії-А першого десятиріччя ХХІ сторіччя.

Про це повідомляє FourFourTwo.

"Майже вивівши Динамо у фінал Ліги чемпіонів 1998/99, Андрій Шевченко зробив наступний великий крок у своїй кар’єрі, приєднавшись до Мілана за угодою вартістю 25 мільйонів фунтів.

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Йому не знадобилося багато часу, щоб забезпечити собі культовий статус на Сан-Сіро, оскільки він забив по 24 голи в перших двох своїх сезонах у Серії А та став найкращим бомбардиром в кампаніях 1999/2000 і 2003/04, а також виграв чемпіонат Італії", - йдеться у повідомленні журналу.

Топ-10 гравців Серії А 2000-х за версією FourFourTwo:

1. Андрій Шевченко (Мілан)
2. Кака (Мілан)
3. Джанлуїджі Буффон (Парма, Ювентус)
4. Андреа Пірло (Брешія, Інтер, Мілан)
5. Фабіо Каннаваро (Парма, Інтер, Ювентус)
6. Алессандро Дель П'єро (Ювентус)
7. Паоло Мальдіні (Мілан)
8. Алессандро Неста (Лаціо, Мілан)
9. Франческо Тотті (Рома)
10. Павел Недвед (Лаціо, Ювентус)

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