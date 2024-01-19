Шахтар та Партизан спільно виплачуватимуть Кастільо зарплату

Джерело - Telegraf.rs.
Шахтар та Партизан близькі до оренди опорного півзахисника Деніла Кастільо.
Про це повідомляє Telegraf.rs.
У січні 19-річний еквадорець приєднається до команди на зборах на Кіпрі.
Клуби домовилися, що частину зарплати футболісту буде платити Партизан, частину - Шахтар.
Футболіст заробляє на рівні молодих гравців сербського клубу - близько 10 000 євро.
Раніше Шахтар підтвердив трансфер Кевіна.
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