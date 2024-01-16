Реал поставив Мбаппе ультиматум

Француз все ще може опинитися у стані мадридського клубу

Реал не встановлював дедлайн для форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе та готується до переговорів із ним.

Про це повідомляє L’Équipe.

Інсайдери у таборі вершкових спростовують інформацію про вимогу від гравця оголосити своє рішення до 15 січня. У той час як керівництво мадридців виявило бажання не затягувати рішення, наголосивши, що не хоче повторення ситуації 2022 року.

Реал хоче отримати від Мбаппе письмову згоду на перехід, а якщо футболіст відмовиться від цього кроку - клуб змінить пріоритети.

Вершкові очікують, що гравець може ухвалити остаточне рішення ближче до плей-оф Ліги чемпіонів, але підписання контракту не планується до кінця сезону, за винятком серйозних спортивних невдач, які можуть змусити клуб змінити свої наміри.

Напередодні Реал із Луніним розгромив Барселону та виграв Суперкубок Іспанії.