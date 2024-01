Головний тренер Аль-Іттіфака Стівен Джеррард продовжив контракт.

Про це повідомляє офіційний твіттер клубу.

Нова угода розрахована до 2027 року.

The journey continues with Steven Gerrard until 2027 ✍️🟢🔴#Ettifaqpic.twitter.com/4Sv9X7ooEO