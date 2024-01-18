Гендерсон підписав контракт з Аяксом

Амстердамці підписали англійця вільним агентом

Джерело - Чемпіон.

Аякс підписав півзахисника англійського Аль-Іттіфака Джордана Гендерсона.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Амстердамці підписали англійця вільним агентом, адже він розірвав контракт зі своїм попереднім клубом.

Угода про співпрацю між Аяксом та Гендерсоном розрахована до літа 2026 року.

Jordan, welcome to Ajax ❌❌❌ pic.twitter.com/nAZhQACt5E — AFC Ajax (@AFCAjax) January 18, 2024

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед націлився на нападника Аякса.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!