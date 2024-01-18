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Гендерсон підписав контракт з Аяксом

Амстердамці підписали англійця вільним агентом
Сьогодні 22:21 184 0
Гендерсон підписав контракт з Аяксом
#Аякс, #Гендерсон, #Аль-Іттіфак

Джерело - Чемпіон.

Аякс підписав півзахисника англійського Аль-Іттіфака Джордана Гендерсона.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Амстердамці підписали англійця вільним агентом, адже він розірвав контракт зі своїм попереднім клубом.

Угода про співпрацю між Аяксом та Гендерсоном розрахована до літа 2026 року.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед націлився на нападника Аякса.

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