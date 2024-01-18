Нападник Дніпра-1 Венделл відмовляється повертатися в Україну

Джерело - FCDnipro.com.
Усі бразильці команди першої команди Дніпра-1 повернуться до розташування команди після зимової паузи.
Про це повідомляє FCDnipro.com.
Йдеться про Маркоса Андре та Вітіньйо.
Що стосується команди U-19 дніпрян, то Міндіньйо та Варжао мають доєднатися до розташування клубу.
Проте їхній партнер, нападник Венделл, поки відмовляється повертатися в Україну.
Нагадаємо, Кучер позиватиметься проти Дніпра-1.
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