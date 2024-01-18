Головне
Цуренко зіграє проти Соболенко на центральному корті Australian Open: розклад матчів українок на 19 січня
Сьогодні 18:57 627 1
Наполі розгромив Фіорентину і вийшов у фінал Суперкубка Італії
Сьогодні 22:55 113
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 21:22 5651
Нацрада зареєструвала канал UPL.TV від ТОВ Прем'єр-ліга
Сьогодні 20:34 238
Визначилася заявка збірної України на матчі кваліфікації Євробаскету-2025
Сьогодні 20:20 207
Прима - у десятці короткої індивідуальної гонки в Антгольці
Сьогодні 17:03 530
Шахтар завершив трансфер Кевіна
Сьогодні 15:55 574
Ястремська переграла Грачову у другому колі Australian Open
Сьогодні 13:46 1122
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 11:54 6052
Світоліна переграла Томову у другому колі Australian Open
Сьогодні 10:51 1216
Прямі трансляції

Нападник Дніпра-1 Венделл відмовляється повертатися в Україну

Бразильці першої команди повернуться в розташування Дніпра-1
Сьогодні 22:30 200 0
Нападник Дніпра-1 Венделл відмовляється повертатися в Україну
#СК Дніпро-1

Джерело - FCDnipro.com.

Усі бразильці команди першої команди Дніпра-1 повернуться до розташування команди після зимової паузи.

Про це повідомляє FCDnipro.com.

Йдеться про Маркоса Андре та Вітіньйо.

Що стосується команди U-19 дніпрян, то Міндіньйо та Варжао мають доєднатися до розташування клубу.

Проте їхній партнер, нападник Венделл, поки відмовляється повертатися в Україну.

Нагадаємо, Кучер позиватиметься проти Дніпра-1.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 5651
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження 7635
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО "Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО 13269 1
18 січня на Australian Open зіграють Світоліна та Ястремська: розклад матчів українок 18 січня на Australian Open зіграють Світоліна та Ястремська: розклад матчів українок 5997
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan 6052
Легендарна атака Валі Семеренко у двобої з росіянкою Легендарна атака Валі Семеренко у двобої з росіянкою 25517
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 89941 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 33245
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111125 4
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 58023
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 354738
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 100008