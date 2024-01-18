Нападник Дніпра-1 Венделл відмовляється повертатися в Україну

Бразильці першої команди повернуться в розташування Дніпра-1

Усі бразильці команди першої команди Дніпра-1 повернуться до розташування команди після зимової паузи.

Про це повідомляє FCDnipro.com.

Йдеться про Маркоса Андре та Вітіньйо.

Що стосується команди U-19 дніпрян, то Міндіньйо та Варжао мають доєднатися до розташування клубу.

Проте їхній партнер, нападник Венделл, поки відмовляється повертатися в Україну.

Нагадаємо, Кучер позиватиметься проти Дніпра-1.

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