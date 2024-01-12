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Манчестер Юнайтед націлився на нападника Аякса

Браян Броббі цікавий Еріку тен Хагу
Сьогодні 12:26 215 0
Манчестер Юнайтед націлився на нападника Аякса
#Аякс, #Манчестер Юнайтед

Джерело - sport.ua.

Манчестер Юнайтед бажає підписати нападника Браяна Броббі з Аякса.

Про це повідомляє Goal.com.

Головним ініціатором такого трансферу є Ерік тен Гаг. Повідомляється, що у зв'язку з фінансовим станом клубу представник АПЛ розглядатимуть варіант з орендою. Повноцінний трансфер англійський клуб зробить влітку.

21-річний Броббі – лідер Аякса. У матчах чемпіонату Нідерландів нападник забив 8 голів і віддав 4 асисти за 15 матчів. Також форвард забив 2 голи за 6 матчів Ліги Європи. Портал transfermarkt оцінює Браяна в 15 млн. євро.

Еріка тен Гага дуже часто критикують за те, що він купує гравців зі свого колишнього клубу. Раніше МЮ придбав у амстердамців захисника Лісандро Мартінеса, вінгера Антоні та воротаря Андре Онана.

Раніше повідомлялося, що Аякс націлений на трансфер Гендерсона.

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