Ексворотар Ов'єдо: Лунін був дуже шанобливим і великим професіоналом

Джерело - Relevo.
Воротар Реала Андрій Лунін багато тренувався під час оренди в Ов'єдо.
Про це розповів колишній голкіпер Ов'єдо Нерео Шампань.
"Час, проведений в Ов'єдо, був йому потрібен, щоб дорослішати в Іспанії. Андрій завжди був дуже шанобливим і великим професіоналом. Він годинами тренувався. Він був дуже методичним, з рутинними звичками.
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Він приділяв багато часу підготовці, і сьогодні він отримав нагороду. Він дуже укомплектований воротар. З грою у повітрі, дуже безпечний, спритний, сильний. І з особливим талантом до пенальті", - сказав Шампань.
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