Почеттіно: Ніколи не казав, що Челсі потрібен ще один гравець

Челсі не має наміру підписувати 19-річного нападника Брайтона Евана Фергюсона.

Про це заявив головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

"Ні. Ви добре знаєте, що я не говорю про чутки або гравців, які грають в іншому клубі. Я так висловлюю повагу. Ми не розмовляємо про це. Ми оцінюємо команду, якщо щось станеться, то ми повідомимо про це вам. На цей момент ми не прийняли жодного рішення. Я ніколи не казав, що нам потрібен центрфорвард.