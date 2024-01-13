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Почеттіно: Ніколи не казав, що Челсі потрібен ще один гравець

Почеттіно прокоментував трансферну політику клубу
Сьогодні 21:53 152 0
Почеттіно: Ніколи не казав, що Челсі потрібен ще один гравець
Фото: Getty Images
#Брайтон, #Челсі, #Еван Фергюсон, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Football London.

Челсі не має наміру підписувати 19-річного нападника Брайтона Евана Фергюсона.

Про це заявив головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.

"Ні. Ви добре знаєте, що я не говорю про чутки або гравців, які грають в іншому клубі. Я так висловлюю повагу. Ми не розмовляємо про це. Ми оцінюємо команду, якщо щось станеться, то ми повідомимо про це вам. На цей момент ми не прийняли жодного рішення. Я ніколи не казав, що нам потрібен центрфорвард.

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Після такого виникають проблеми з моїми людьми. Я не казав, що нам потрібно. Я сказав, що ми працюємо як інші клуби. Це спроба оцінити і побачити ринок і всі ситуації, які можуть виникнути. Головне, що клуб готовий діяти в тому чи іншому напрямку. Я ніколи не казав, що нам потрібен ще один гравець", - сказав Почеттіно.

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