Почеттіно: Ніколи не казав, що Челсі потрібен ще один гравець

Джерело - Football London.
Челсі не має наміру підписувати 19-річного нападника Брайтона Евана Фергюсона.
Про це заявив головний тренер лондонців Маурісіо Почеттіно.
"Ні. Ви добре знаєте, що я не говорю про чутки або гравців, які грають в іншому клубі. Я так висловлюю повагу. Ми не розмовляємо про це. Ми оцінюємо команду, якщо щось станеться, то ми повідомимо про це вам. На цей момент ми не прийняли жодного рішення. Я ніколи не казав, що нам потрібен центрфорвард.
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Після такого виникають проблеми з моїми людьми. Я не казав, що нам потрібно. Я сказав, що ми працюємо як інші клуби. Це спроба оцінити і побачити ринок і всі ситуації, які можуть виникнути. Головне, що клуб готовий діяти в тому чи іншому напрямку. Я ніколи не казав, що нам потрібен ще один гравець", - сказав Почеттіно.
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