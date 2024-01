Нападнику Манчестер Юнайтед Марсьялю потрібна операція

Нападник Манчестер Юнайтед не займається окремо від загальної групи команди на тренуваннях.

Про це повідомив агент француза.

Була інформація, що головний тренер Ерік тен Гаг відправив форварда тренуватися індивідуально, допоки він не набере достатньо хорошу форму.

Це не дисциплінарне покарання, а просто вимушена міра з огляду на інтенсивність занять команди.

BREAKING: Anthony Martial's agent has denied reports the Manchester United striker has been told to train alone because he is not fit 🇫🇷pic.twitter.com/lXzooFzzEL