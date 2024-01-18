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Нападнику Манчестер Юнайтед Марсьялю потрібна операція

На француза не накладали дисциплінарних покарань
Сьогодні 18:53 192 0
Нападнику Манчестер Юнайтед Марсьялю потрібна операція
Фото: AFP
#Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед не займається окремо від загальної групи команди на тренуваннях. 

Про це повідомив агент француза.

Була інформація, що головний тренер Ерік тен Гаг відправив форварда тренуватися індивідуально, допоки він не набере достатньо хорошу форму.

Це не дисциплінарне покарання, а просто вимушена міра з огляду на інтенсивність занять команди.

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