Тен Гаг наказав Марсьялю тренуватися індивідуально

Джерело - dailymail.co.uk.
Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль досі не повернувся в загальну групу після хвороби, яку переніс у грудні.
Про це повідомляє Daily Mail.
Головний тренер Ерік тен Гаг сказав футболістові тренуватися індивідуально, поки той не набере достатньо хорошу форму для повернення до занять з командою. Джерело стверджує, що це не є дисциплінарним питанням – просто Марсьяль не є достатньо готовим до інтенсивності тренувань команди.
Антоні востаннє виходив на поле 9 грудня. Цього сезону в його активі 2 м’ячі та 2 гольові у 19 матчах.
Раніше захисник Манчестер Юнайтед перейшов у Бенфіку.