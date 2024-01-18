Тен Гаг наказав Марсьялю тренуватися індивідуально

Тренер не задоволений формою нападника

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль досі не повернувся в загальну групу після хвороби, яку переніс у грудні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Головний тренер Ерік тен Гаг сказав футболістові тренуватися індивідуально, поки той не набере достатньо хорошу форму для повернення до занять з командою. Джерело стверджує, що це не є дисциплінарним питанням – просто Марсьяль не є достатньо готовим до інтенсивності тренувань команди.

Антоні востаннє виходив на поле 9 грудня. Цього сезону в його активі 2 м’ячі та 2 гольові у 19 матчах.

Раніше захисник Манчестер Юнайтед перейшов у Бенфіку.