Головне
Світоліна переграла Томову у другому колі Australian Open
Сьогодні 10:51 479
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 11:54 5745
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
Сьогодні 09:04 11785 1
18 січня на Australian Open зіграють Світоліна та Ястремська: розклад матчів українок
Сьогодні 07:58 4613
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 05:15 5234
Евертон з Миколенком переграв Крістал Пелес у 1/32 Кубка Англії
Вчора 23:47 645
Валенсія з Яремчуком поступилася Сельті в 1/8 Кубка Іспанії
Вчора 23:03 455
Помічник тренера Голден Стейт помер у лікарні
Вчора 22:19 701
Прометей переміг Вулвз у 15 турі Єврокубка
Вчора 21:06 450
Визначився склад збірної України на коротку індивідуальну гонку в Антгольці
Вчора 19:07 818
Прямі трансляції

Тен Гаг наказав Марсьялю тренуватися індивідуально

Тренер не задоволений формою нападника
Сьогодні 10:41 256 0
Тен Гаг наказав Марсьялю тренуватися індивідуально
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Марсьяль, #Ерік тен Гаг

Джерело - dailymail.co.uk.

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль досі не повернувся в загальну групу після хвороби, яку переніс у грудні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Головний тренер Ерік тен Гаг сказав футболістові тренуватися індивідуально, поки той не набере достатньо хорошу форму для повернення до занять з командою. Джерело стверджує, що це не є дисциплінарним питанням – просто Марсьяль не є достатньо готовим до інтенсивності тренувань команди.

Антоні востаннє виходив на поле 9 грудня. Цього сезону в його активі 2 м’ячі та 2 гольові у 19 матчах. 

Раніше захисник Манчестер Юнайтед перейшов у Бенфіку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan 5745
18 січня на Australian Open зіграють Світоліна та Ястремська: розклад матчів українок 18 січня на Australian Open зіграють Світоліна та Ястремська: розклад матчів українок 4613
Легендарна атака Валі Семеренко у двобої з росіянкою Легендарна атака Валі Семеренко у двобої з росіянкою 15775
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 5234
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження 7022
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО "Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО 11785 1
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 357280 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 162874
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 43245
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 50430 1
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10269
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 71268