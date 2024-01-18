Мбаппе: Я заслуговую на ті гроші, які заробляю

Джерело - RMC Sport.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе заслуговує на свою заробітну плату.
Про це француз розповів порталу RMS Sport.
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"Чесно кажучи, я не знаю точно, скільки заробляю. У 12 років я теж думав, що у футболі надто багато грошей. Я заслуговую на ті гроші, які заробляю. Я ні в кого їх не краду. Так влаштований світ. Я завжди був переконаний, що стану світовою суперзіркою", – сказав Мбаппе
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