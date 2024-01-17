Мбаппе: Багато великих гравців залишили Європу минулого літа

Джерело - GQ.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не виключає можливість покинути європейський футбол в майбутньому.
Про це він розповів у інтерв'ю GQ.
"Багато великих гравців, які сформували історію футболу, залишили Європу цього літа, і ми вступаємо в нову еру. Це стало частиною циклу цього виду спорту, і в якийсь момент настане моя черга піти. Я не турбуюсь про ці зміни. Я просто думаю про продовження своєї кар'єри та про те, щоб йти своїм власним шляхом", – сказав Мбаппе
Нагадаємо, ПСЖ готує новий контракт для Мбаппе.
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