Мбаппе: Багато великих гравців залишили Європу минулого літа

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не виключає можливість покинути європейський футбол в майбутньому.

Про це він розповів у інтерв'ю GQ.

"Багато великих гравців, які сформували історію футболу, залишили Європу цього літа, і ми вступаємо в нову еру. Це стало частиною циклу цього виду спорту, і в якийсь момент настане моя черга піти. Я не турбуюсь про ці зміни. Я просто думаю про продовження своєї кар'єри та про те, щоб йти своїм власним шляхом", – сказав Мбаппе