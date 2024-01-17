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Мбаппе: Багато великих гравців залишили Європу минулого літа

Мбаппе прокоментував перехід багатьох гравців з європейських чемпіонатів
Сьогодні 16:36 225 0
Мбаппе: Багато великих гравців залишили Європу минулого літа
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - GQ.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не виключає можливість покинути європейський футбол в майбутньому.

Про це він розповів у інтерв'ю GQ.

"Багато великих гравців, які сформували історію футболу, залишили Європу цього літа, і ми вступаємо в нову еру. Це стало частиною циклу цього виду спорту, і в якийсь момент настане моя черга піти. Я не турбуюсь про ці зміни. Я просто думаю про продовження своєї кар'єри та про те, щоб йти своїм власним шляхом", – сказав Мбаппе

Нагадаємо, ПСЖ готує новий контракт для Мбаппе.

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