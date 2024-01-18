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Інтер поділиться з гравцями виручкою за перемогу у Суперкубку Італії

Інтер віддасть футболістам 1,5 млн євро з 8 млн призових у разі перемоги у Суперкубку
Сьогодні 14:25 97 0
Інтер поділиться з гравцями виручкою за перемогу у Суперкубку Італії
#Інтер

Джерело - tribuna.com.

Керівництво Інтера домовилися з командою про преміальні в разі здобуття Суперкубка Італії.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

На початку сезону сторони домовилися, що з 8 млн євро призових за перемогу в мінітурнірі – 1,5 млн отримає команда як бонуси. Це становитиме майже 20% від суми.

Інтер зіграє з Лаціо у півфіналі Суперкубка, матч відбудеться 19 січня. Переможець гри у фіналі зустрінеться з кращим у парі Наполі – Фіорентина.

Раніше повідомлялося, що Інтер близький до підписання нападника Порту.

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