Інтер поділиться з гравцями виручкою за перемогу у Суперкубку Італії

Джерело - tribuna.com.
Керівництво Інтера домовилися з командою про преміальні в разі здобуття Суперкубка Італії.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
На початку сезону сторони домовилися, що з 8 млн євро призових за перемогу в мінітурнірі – 1,5 млн отримає команда як бонуси. Це становитиме майже 20% від суми.
Інтер зіграє з Лаціо у півфіналі Суперкубка, матч відбудеться 19 січня. Переможець гри у фіналі зустрінеться з кращим у парі Наполі – Фіорентина.
Раніше повідомлялося, що Інтер близький до підписання нападника Порту.