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Захисник Манчестер Юнайтед перейшов у Бенфіку

Альваро Фернандес продовжить свою кар'єру у чемпіонаті Португалії.
Сьогодні 14:24 290 0
Захисник Манчестер Юнайтед перейшов у Бенфіку
#Бенфіка, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - manutd.com.

Захисник Манчестер Юнайтед Альваро Фернандес перейшов у Бенфіку.

Про це повідомляє пресслжба клубу.

Гравець буде виступати на правах оренди до кінця сезону 2023/24.

За інформацією Фабріціо Романо, у "орлів" є опція викупу гравця за 6 мільйонів євро. Вона стане обов'язковою, якщо Фернандес проведе в стартовому складі щонайменше 50% матчів. Манчестер Юнайтед також зможе отримати певну частку від суми перепродажу захисника й матиме опцію зворотного викупу.

Раніше Севілья орендувала півзахисника Манчестер Юнайтед.

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