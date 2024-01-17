Захисник Манчестер Юнайтед перейшов у Бенфіку

Джерело - manutd.com.
Захисник Манчестер Юнайтед Альваро Фернандес перейшов у Бенфіку.
Про це повідомляє пресслжба клубу.
Гравець буде виступати на правах оренди до кінця сезону 2023/24.
За інформацією Фабріціо Романо, у "орлів" є опція викупу гравця за 6 мільйонів євро. Вона стане обов'язковою, якщо Фернандес проведе в стартовому складі щонайменше 50% матчів. Манчестер Юнайтед також зможе отримати певну частку від суми перепродажу захисника й матиме опцію зворотного викупу.
Раніше Севілья орендувала півзахисника Манчестер Юнайтед.