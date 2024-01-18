Гірассі хоче залишитися у Штутгарті

Нападник взимку не хоче покидати клуб

Джерело - Чемпіон.

Нападник Серу Гірассі не хоче йти зі Штутгарта у січневе трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Керівництву "швабів" відомо про рішення 27-річного гвінейця. До того ж його зимова клаусула у розмірі 17,5 мільйонів євро вже втратила чинність.

Якщо до кінця поточного трансферного вікна з іншими клубами не станеться нічого екстраординарного, то Гірассі дійсно залишиться у Штутгарті принаймні до літа.

Повідомляється, що ще кілька англійських клубів зверталися до "швабів" з приводу гвінейця, який у цьому сезоні взяв участь у 16 матчах свого клубу у всіх турнірах, відзначившись 19 голами і 2 асистами.

Контракт гравця розраховано до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює його у 40 мільйонів євро.

Раніше Манчестер Юнайтед відмовився від підписання нападника Штутгарта Гірассі.

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