Гірассі хоче залишитися у Штутгарті

Джерело - Чемпіон.
Нападник Серу Гірассі не хоче йти зі Штутгарта у січневе трансферне вікно.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Керівництву "швабів" відомо про рішення 27-річного гвінейця. До того ж його зимова клаусула у розмірі 17,5 мільйонів євро вже втратила чинність.
Якщо до кінця поточного трансферного вікна з іншими клубами не станеться нічого екстраординарного, то Гірассі дійсно залишиться у Штутгарті принаймні до літа.
Повідомляється, що ще кілька англійських клубів зверталися до "швабів" з приводу гвінейця, який у цьому сезоні взяв участь у 16 матчах свого клубу у всіх турнірах, відзначившись 19 голами і 2 асистами.
Контракт гравця розраховано до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює його у 40 мільйонів євро.
Раніше Манчестер Юнайтед відмовився від підписання нападника Штутгарта Гірассі.
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