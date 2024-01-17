Карпати не отримали дозвіл на виїзд за кордон для проведення збору

Карпати отримали відмову від Мінмолодьспорту у проханні випустити команду на тренувальний збір у Іспанію.

Про це повідомляє Tribuna.com.

У Правилах перетинання державного кордону під час воєнного стану сказано, що отримати такий дозвіл можуть лише команди найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту.

Так як Карпати не грають в УПЛ, Мінмолодьспорту послалося на відсутність правових підстав для вирішення цього питання.

Тренувальні збори львівського клубу розпочинаються 22 січня, клуб планував поїздку в Іспанію на товариський турнір.