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Гендерсон домовився з Аль-Іттіфаком про розірвання контракту

Сьогодні 20:03 208 0
Гендерсон домовився з Аль-Іттіфаком про розірвання контракту

Півзахисник Джордан Гендерсон домовився з Аль-Іттіфаком про розірвання контракту за згодою сторін.

Про це повідомляє The Telegraph.

33-річний футболіст вже відправився у Європу, щоб завершити перехід в Аякс.

За пів року футболіст не отримав жодної зарплати у Саудівській Аравії, яка становила 350 тисяч фунтів на тиждень, оскільки сам відтермінував її отримання, і скоріш за все, вже не отримає.

Основна причина відтермінування не зовсім зрозуміла, але джерело припускає, що Гендерсон зробив це частково для того, щоб повернутися до Британії та грати за збірну в короткостроковій перспективі, не будучи обмеженим часовими рамками, встановленими для тих, хто не має статусу платника податків у Великій Британії.

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