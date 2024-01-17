Півзахисник Джордан Гендерсон домовився з Аль-Іттіфаком про розірвання контракту за згодою сторін.

Про це повідомляє The Telegraph.

33-річний футболіст вже відправився у Європу, щоб завершити перехід в Аякс.

За пів року футболіст не отримав жодної зарплати у Саудівській Аравії, яка становила 350 тисяч фунтів на тиждень, оскільки сам відтермінував її отримання, і скоріш за все, вже не отримає.

Основна причина відтермінування не зовсім зрозуміла, але джерело припускає, що Гендерсон зробив це частково для того, щоб повернутися до Британії та грати за збірну в короткостроковій перспективі, не будучи обмеженим часовими рамками, встановленими для тих, хто не має статусу платника податків у Великій Британії.