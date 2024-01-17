Аякс впевнений у трансфері Гендерсона

Джордан Гендерсон може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Аякс впевнений, що взимку зможе підписати півзахисника Аль-Іттіфака Джордана Гендерсона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори по переходу 33-річного англійця просуваються, сторони контактували 17 січня.

Угода ще не укладена, сторони поводяться обережно, але абсолютно актуальна.

Футболіст може вирушити на медогляд вже до початку вихідних.

Нагадаємо, Ліверпуль отримає бонус від трансферу Гендерсона.

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