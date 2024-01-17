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У Моурінью були конфлікти з кількома гравцями Роми

Під кінець перебування в клубі у португальця зіпсувалися взаємини з кількома футболістами
Сьогодні 18:15 275 0
У Моурінью були конфлікти з кількома гравцями Роми
Фото: Getty Images
#Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - Corriere Dello Sport.

Колишній тренер Роми Жозе Моурінью мав конфлікти з гравцями римлян.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Під кінець перебування в клубі у португальця зіпсувалися взаємини з кількома футболістами, зокрема з Крісом Смоллінгом, Лоренцо Пеллегріні, Ріком Карсдорпом, Леонардо Спінаццолою та Ренату Саншешом.

Тому не лише невдалі результати, а і проблеми всередині колективу призвели до припинення співпраці з Моурінью.

Раніше стало відомо, скільки Рома заплатить Моурінью після звільнення.

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