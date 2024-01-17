У Моурінью були конфлікти з кількома гравцями Роми

Джерело - Corriere Dello Sport.
Колишній тренер Роми Жозе Моурінью мав конфлікти з гравцями римлян.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Під кінець перебування в клубі у португальця зіпсувалися взаємини з кількома футболістами, зокрема з Крісом Смоллінгом, Лоренцо Пеллегріні, Ріком Карсдорпом, Леонардо Спінаццолою та Ренату Саншешом.
Тому не лише невдалі результати, а і проблеми всередині колективу призвели до припинення співпраці з Моурінью.
Раніше стало відомо, скільки Рома заплатить Моурінью після звільнення.
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