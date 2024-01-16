Парижани готові платити гравцеві понад 100 мільйонів на рік

ПСЖ намагається за всяку ціну утримати Кіліана Мбаппе, контракт якого закінчується влітку 2024 року, та готують новий контракт із казковими умовами.

Про це повідомляє журналіст Даніель Ріоло.

Мбаппе готові запропонувати зарплату в розмірі значно понад 100 мільйонів євро на рік. Також будуть запропоновані значні переваги для молодшого брата Мбаппе, а також для агентства, яке хоче заснувати мати Мбаппе.

Умови, які пропонує ПСЖ, будуть набагато вигіднішими для Мбаппе, ніж те, що готовий запропонувати Реал: зарплата в розмірі 30 мільйонів євро і нічого схожого на ті переваги для сім'ї, які пропонує ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що Айнтрахт готує трансфер нападника ПСЖ.