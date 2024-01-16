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Ренн цікавиться Бондаренком

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Ренн цікавиться Бондаренком
#Ренн, #Шахтар, #Артем Бондаренко

Джерело - UA-футбол.

Центральний півзахисник Ренну Неманья Матич ймовірно залишить клуб найближчим часом, тому бретонці вже зараз шукають йому заміну.

Про це повідомляє L'Équipe.

Серед варіантів в Лізі 1 - П’єр Ле-Мелу з Бресту і Азор Матусіва з Реймса. Однако Ренн вивчає і закордонний ринок.

Ренн вже зробив пропозицію щодо оренди з правом викупу Ореля Мангаля з Ноттінгем Форест, але на гравця збірної Бельгії також претендують Ювентус та Наполі. Інші два варіанти в шорт-листі Ренна - Люка Тузар з берлінського Уніону та Артем Бондаренко з Шахтаря.

Щоправда, підписати 23-річного хавбека Шахтаря буде непросто, оскільки він нещодавно підписав новий п’ятирічний контракт з клубом.

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