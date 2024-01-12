Клуб і гравець продовжили співпрацю

Джерело - ФК Шахтар.

Донецький Шахтар продовжив співпрацю з півзахисником Артемом Бондаренком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний хавбек підписав нову угоду з клубом, розраховану на найближчі 5 років.

Нагадаємо Артем Бондаренко є випускником Академії Шахтаря, до якої потрапив у 16 років. Був лідером юнацького та молодіжного складу помаранчево-чорних, дебютував у головній команді 1 березня 2020-го в поєдинку УПЛ із Ворсклою.

Нині на рахунку півзахисника 66 офіційних матчів за гірників, 12 забитих м'ячів і 11 асистів. У сезоні-2023/24 Бондаренко взяв участь у 14 іграх донеччан і відзначився 1 забитим м'ячем.

Раніше повідомлялося, що Шахтар витратить понад 10 мільйонів гривень на збори у Туреччині.