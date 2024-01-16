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Хаві продовжує вірити у свій проєкт у Барселоні

Тренер Барси хоче вибратися з ями
Сьогодні 19:55 190 0
Хаві продовжує вірити у свій проєкт у Барселоні
#Барселона

Джерело - UA-футбол.

Головний тренер Барселони Хаві не збирається у відставку.

Про це повідомляє AS.

Хаві впевнений, що має сили подолати нинішню кризу. Він не збирається здаватися і кидати білий рушник. Тренер Барси вважає, що команда не перебуває в такому ж важкому стані, коли він її прийняв.

У клубі незадоволені тим, як Барселона програла в Суперкубку, але позиції Хаві обговорюватимуться тільки в разі вильоту з Кубка Іспанії та/або двох-трьох невдач у чемпіонаті. Дуже важливим для позицій тренера буде протистояння з Наполі у Лізі чемпіонів.

Раніше Хаві вибачився за поразку від Реала у фіналі Суперкубка Іспанії.

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