Хаві вибачився за поразку від Реала

Джерело - marca.com.
Реал був сильнішим у матчі проти Барселони за Суперкубок Іспанії.
Про це розповів головний тренер каталонців Хаві.
"Розчарування та смуток – такі у мене зараз емоції. Це дуже боляче. Ми з натхненням підходили до матчу, але провели свою найгіршу гру в історії. Були шанси повернутись у гру, але третій гол суперника все закінчив. "Реал" нас знищив на контратаках та швидких переходах.
Я хочу вибачитися перед уболівальниками. Ми показали себе дуже погано, але треба відновитись. У мене в кар'єрі було багато поразок, але мої команди завжди поверталися.
І Барселона повернеться. Ще раз перепрошую", — сказав Хаві.
Нагадаємо, Реал із Луніним розгромив Барселону та виграв Суперкубок Іспанії.