Хаві вибачився за поразку від Реала

Реал був сильнішим у матчі проти Барселони за Суперкубок Іспанії.

Про це розповів головний тренер каталонців Хаві.

"Розчарування та смуток – такі у мене зараз емоції. Це дуже боляче. Ми з натхненням підходили до матчу, але провели свою найгіршу гру в історії. Були шанси повернутись у гру, але третій гол суперника все закінчив. "Реал" нас знищив на контратаках та швидких переходах.

Я хочу вибачитися перед уболівальниками. Ми показали себе дуже погано, але треба відновитись. У мене в кар'єрі було багато поразок, але мої команди завжди поверталися.

І Барселона повернеться. Ще раз перепрошую", — сказав Хаві.