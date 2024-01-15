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Хаві вибачився за поразку від Реала

Хаві прокоментував поразку від Реала у фіналі Суперкубка Іспанії
Сьогодні 10:37 303 0
Хаві вибачився за поразку від Реала
Фото - Getty Images
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - marca.com.

Реал був сильнішим у матчі проти Барселони за Суперкубок Іспанії.

Про це розповів головний тренер каталонців Хаві.

"Розчарування та смуток – такі у мене зараз емоції. Це дуже боляче. Ми з натхненням підходили до матчу, але провели свою найгіршу гру в історії. Були шанси повернутись у гру, але третій гол суперника все закінчив. "Реал" нас знищив на контратаках та швидких переходах.

Я хочу вибачитися перед уболівальниками. Ми показали себе дуже погано, але треба відновитись. У мене в кар'єрі було багато поразок, але мої команди завжди поверталися.

І Барселона повернеться. Ще раз перепрошую", — сказав Хаві.

Нагадаємо, Реал із Луніним розгромив Барселону та виграв Суперкубок Іспанії.

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