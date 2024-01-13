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Айнтрахт готує трансфер нападника ПСЖ

Сьогодні 12:38 222 0
Айнтрахт готує трансфер нападника ПСЖ
#Айнтрахт Франкфурт, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Айнтрахт намагається підписати нападника ПСЖ Уго Екітіке.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

ПСЖ має намір продати форварда взимку, щоб отримати гроші на нові трансфери. У французі зацікавлені Вольфсбург і Айнтрахт.

Однак "вовки" вже, найімовірніше, вибули з боротьби, а ось "орли" продовжують переговори з гравцем. Ключовою проблемою є зарплата гравця.

Керівництво Айнтрахта провело кілька зустрічей із гравцем, намагаючись переконати його в переході, однак жодних домовленостей між сторонами досягнуто не було.

Якщо Уго погодиться піти на зниження зарплати, трансфер може бути оформлений за лічені дні.

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