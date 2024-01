Жирона цікавиться вінгером збірної Угорщини

Жирона уважно стежить за угорським вінгером бельгійського Ломмела Заланом Ванчею.

Про це повідомляє журналіст Бінч Босчак.

Команда Мічела зацікавлена в тому, щоб підписати футболіста влітку 2024 року. Також за 19-річним талантом стежить роттердамська Спарта.

Шансів на перехід у Жирону додає той факт, що Ломмел, як і клуб з Каталонії, належить до футбольної імперії City Group, отже трансфери між двома командами більш ймовірні.

У цьому сезоні чемпіонату Бельгії Залан Ванча провів 17 матчів, відзначившись 5 забитими м'ячами та 3 гольовими передачами. Також на його рахунку 1 матч за дорослу збірну Угорщини. Портал Tramsfermarkt оцінює вартість лівого вінгера в 900 тисяч євро.

🚨 EXCLUSIVE:



Zalán Vancsa is regarded as one of the top prospects in the City Group.



I understand Girona FC would be interested in bringing him to La Liga this summer - and they’re keeping a close eye on him.



Sparta Rotterdam is another club who would be interested in… pic.twitter.com/jy8qZ0HXgA