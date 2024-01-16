Головне
17 січня на корти Australian Open вийдуть Костюк та Цуренко: розклад матчів українок
Сьогодні 20:02 420
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 19:07 3699
Хацкевич очолив польський клуб
Сьогодні 15:25 646
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Сьогодні 14:04 630
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Сьогодні 13:34 5685 1
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона
Сьогодні 13:27 5839 1
Баварія зацікавлена у трансфері Луніна
Сьогодні 11:52 997
Рома звільнила Моурінью
Сьогодні 10:52 1121
Мессі - найкращий гравець 2023 року за версією ФІФА
Вчора 23:31 767
Мессі, Мбаппе та Голанд - у збірній 2023 року за версією ФІФА
Вчора 23:14 682
Прямі трансляції

Жирона цікавиться вінгером збірної Угорщини

Ванча може продовжити кар'єру у Ла-Лізі
Сьогодні 20:26 219 0
Жирона цікавиться вінгером збірної Угорщини
#Жирона

Джерело - Чемпіон.

Жирона уважно стежить за угорським вінгером бельгійського Ломмела Заланом Ванчею.

Про це повідомляє журналіст Бінч Босчак.

Команда Мічела зацікавлена в тому, щоб підписати футболіста влітку 2024 року. Також за 19-річним талантом стежить роттердамська Спарта.

Шансів на перехід у Жирону додає той факт, що Ломмел, як і клуб з Каталонії, належить до футбольної імперії City Group, отже трансфери між двома командами більш ймовірні.

У цьому сезоні чемпіонату Бельгії Залан Ванча провів 17 матчів, відзначившись 5 забитими м'ячами та 3 гольовими передачами. Також на його рахунку 1 матч за дорослу збірну Угорщини. Портал Tramsfermarkt оцінює вартість лівого вінгера в 900 тисяч євро.

Нагадаємо, що Жирона з Циганковим та Довбиком не змогла перемогти Альмерію в останньому своєму матчі Ла-Ліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Джошуа назвав переможця бою Усик - Ф’юрі Джошуа назвав переможця бою Усик - Ф’юрі 1744
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Антгольці 1941
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 3699
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером 5685 1
Рома звільнила Моурінью Рома звільнила Моурінью 1121
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона 5839 1
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 354559
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20504
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 162812
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15285 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 34940
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10234