Головне
15 січня на Australian Open зіграють 5 українок: розклад матчів Світоліної, Костюк та інших
Сьогодні 20:05 247
Жирона з Циганковим та Довбиком не змогла перемогти Альмерію, Валенсія без Яремчука розгромила Кадіс: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 19:30 654
Лунін - у стартовому складі Реала на фінал Суперкубка з Барселоною
Сьогодні 19:18 784
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 17:58 1961
Насико фінішував 37 у гонці переслідування в Рупольдингу
Сьогодні 16:34 270
Джима фінішувала на 15 місці у персьюті на етапі Кубка світу в Рупольдингу
Сьогодні 14:08 302
Жирона зіграє з Альмерією, Валенсія - з Кадісом: розклад матчів Ла-Ліги на 14 січня
Сьогодні 10:10 405
Мілан зіграє з Ромою, Лаціо - з Лечче: розклад матчів Серії А на 14 січня
Сьогодні 08:55 279
Снігур програла Паркс у першому колі Australian Open
Сьогодні 08:24 552
Цуренко вийшла до другого кола Australian Open
Сьогодні 08:08 1000
Прямі трансляції

Жирона з Циганковим та Довбиком не змогла перемогти Альмерію, Валенсія без Яремчука розгромила Кадіс: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 20-го туру Ла-Ліги
Сьогодні 19:30 654 0
Жирона з Циганковим та Довбиком не змогла перемогти Альмерію, Валенсія без Яремчука розгромила Кадіс: результати матчів Ла-Ліги
#Альмерія, #Валенсія, #Жирона, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков, #Роман Яремчук, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14-го січня, відбулося два матчі у межах 20-го туру Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
20 тур, 14 січня

Альмерія - Жирона 0:0

Артем Довбик вийшов у стартовому складі і відіграв 67 хвилин. Віктор Циганков вийшов на заміну на 57-ій хвилині гри.

Кадіс - Валенсія 1:4 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Дуро, 1:1 - 21 Алькарас (пен), 1:2 - 52 Лопес, 1:3 - 90+4 Герра, 1:4 - 90+8 Васкес

Українець Роман Яремчук пропустив матч через хворобу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий персьют у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий персьют у Рупольдингу 2741
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий персьют у Рупольдингу Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий персьют у Рупольдингу 2405
Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Торіно, Наполі вирвав перемогу в Салернітани: результати матчів Серії А Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Торіно, Наполі вирвав перемогу в Салернітани: результати матчів Серії А 914
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 1961
Альмерія - Жирона - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга Альмерія - Жирона - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга 1970
Цуренко вийшла до другого кола Australian Open Цуренко вийшла до другого кола Australian Open 1000
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10156
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 150942
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 89720 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34286
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 57880
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111016 4