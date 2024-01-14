Жирона з Циганковим та Довбиком не змогла перемогти Альмерію, Валенсія без Яремчука розгромила Кадіс: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 20-го туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14-го січня, відбулося два матчі у межах 20-го туру Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

20 тур, 14 січня

Альмерія - Жирона 0:0

Артем Довбик вийшов у стартовому складі і відіграв 67 хвилин. Віктор Циганков вийшов на заміну на 57-ій хвилині гри.

Кадіс - Валенсія 1:4 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Дуро, 1:1 - 21 Алькарас (пен), 1:2 - 52 Лопес, 1:3 - 90+4 Герра, 1:4 - 90+8 Васкес

Українець Роман Яремчук пропустив матч через хворобу.

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