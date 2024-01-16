Колишній захисник Динамо зацікавив польські клуби

Футболіст зараз перебуває у пошуках нової команди

Колишній гравець київського Динамо Володимир Костевич знаходиться у сфері інтересів Руху Хожув.

Про це повідомляє журналіст Meczyki Томаш Влодарчик.

Не виключено, що Рух ухвалить рішення щодо придатності українця до суботи. Саме в цей час сині вирушать на збирання. Інтерес до гравця також виявляє Підбескідзе, який виступає у Першій лізі Польщі.

Останнім клубом Костевича була познанська Варта, за яку не провів жодного матчу. Також 31-річний українець раніше виступав за львівський Рух та був на контракті з київським Динамо, але так офіційно і не дебютував за біло-синіх.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко назвав терміни повернення у загальну групу Динамо.