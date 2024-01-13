Ярмоленко назвав терміни повернення у загальну групу Динамо

Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко розраховує повернутися до загальної групи після першої половини збору команди у Туреччині.

Про це розповів сам футболіст у коментарі dynamo.kiev.ua.

"Вийшов із відпустки разом з усіма. Учора в нас було перше в цьому році тренування, але я тільки приступив до бігової роботи, тому займався окремо від команди, у манежі.

Протягом першої половини збору в Туреччині я також продовжу тренуватися індивідуально, і тільки потім маю вже повернутися в загальну групу", — сказав Ярмоленко.