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Наполі хоче придбати Судакова вже цієї зими

Сьогодні 14:56 328 0
Наполі хоче придбати Судакова вже цієї зими
#Наполі, #Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - UA-футбол.

Наполі планує підписати півзахисника Шахтаря Георгія Судакова вже у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Sport.es.

Неаполітанці бажає підсилити свій склад перед матчами 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із Барселоною. Італійський клуб бачить в українцеві посилення атакувального потенціалу команди.

Зазначається, що скаути Наполі тричі відвідували матчі гірників, щоб подивитися гру Судакова. Після продажу Еліфа Елмаса в німецький РБ Лейпциг (25 млн євро), італійці ще більше прискорять процес підписання Георгія.

Шахтар, зі свого боку, припускає, що не зуміє утримати гравця і він залишить команду в січні або влітку.

У поточному сезоні Георгій провів за донеччан 18 матчів, забив 3 голи і віддав 1 асист. Контракт хавбека з донецьким клубом діє до 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Сімеоне взимку може покинути Наполі.

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