Наполі хоче придбати Судакова вже цієї зими

Джерело - UA-футбол.
Наполі планує підписати півзахисника Шахтаря Георгія Судакова вже у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Sport.es.
Неаполітанці бажає підсилити свій склад перед матчами 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із Барселоною. Італійський клуб бачить в українцеві посилення атакувального потенціалу команди.
Зазначається, що скаути Наполі тричі відвідували матчі гірників, щоб подивитися гру Судакова. Після продажу Еліфа Елмаса в німецький РБ Лейпциг (25 млн євро), італійці ще більше прискорять процес підписання Георгія.
Шахтар, зі свого боку, припускає, що не зуміє утримати гравця і він залишить команду в січні або влітку.
У поточному сезоні Георгій провів за донеччан 18 матчів, забив 3 голи і віддав 1 асист. Контракт хавбека з донецьким клубом діє до 2028 року.
Раніше повідомлялося, що Сімеоне взимку може покинути Наполі.