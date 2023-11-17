Хацкевич відповів на звинувачення Лужного

Колишній тренер київського Динамо Олександр Хацкевич висміяв звинувачення Олега Лужного, з яким вони разом працювали у період з 2017 по 2019 роки, щодо трансферів клубу.

Про це він розповів у коментарі FanDay.

"Мені довелося попрацювати зі справжнім професіоналом, як він каже. Але я знаю одне: що якщо ти робиш добро людині, то треба відійти на безпечну відстань, а то хвилею подяки тебе може накрити. Ось так можу сказати.

Нехай тоді він наведе список футболістів, яких я запросив. Може, він мав якісь варіанти. Але від нього я не чув жодної пропозиції щодо посилення нашої команди. А ні, була одна. Це був лівий захисник Василь Кравець у той час, коли у нас на цій позиції грали Пиварич та Миколенко", – відзначив Хацкевич.