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Хацкевич відповів на звинувачення Лужного

Олександр Хацкевич звернувся до Олега Лужного
Сьогодні 14:10 194 0
Хацкевич відповів на звинувачення Лужного
#Динамо Київ, #Олександр Хацкевич, #Олег Лужний

Джерело - fanday.net.

Колишній тренер київського Динамо Олександр Хацкевич висміяв звинувачення Олега Лужного, з яким вони разом працювали у період з 2017 по 2019 роки, щодо трансферів клубу.

Про це він розповів у коментарі FanDay.

"Мені довелося попрацювати зі справжнім професіоналом, як він каже. Але я знаю одне: що якщо ти робиш добро людині, то треба відійти на безпечну відстань, а то хвилею подяки тебе може накрити. Ось так можу сказати.

Нехай тоді він наведе список футболістів, яких я запросив. Може, він мав якісь варіанти. Але від нього я не чув жодної пропозиції щодо посилення нашої команди. А ні, була одна. Це був лівий захисник Василь Кравець у той час, коли у нас на цій позиції грали Пиварич та Миколенко", – відзначив Хацкевич.

Раніше Лужний пояснив провал Хацкевича у Динамо.

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