Зінченко може пропустити ще один матч Арсенала

Зінченко відновлюється від травми

Український півзахисник Олександр Зінченко може пропустити наступний матч Арсенала проти Крістал Пелас 20 січня в рамках 21-го туру АПЛ.

Про це повідомляє журналіст Evening Standard Саймон Коллінгс.

За його інформацією, Зінченко ще не повністю відновився після травми, його участь у матчі проти "Крістал Пелас" під питанням.

Нагадаємо, через травму литкового м'яза Зінченко пропустив останні два матчі Арсеналу: проти Фулгема в АПЛ і проти Ліверпуля в Кубку Англії. Обидва матчі "каноніри" програли.

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