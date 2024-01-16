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Зінченко може пропустити ще один матч Арсенала

Зінченко відновлюється від травми
Сьогодні 13:54 269 0
Зінченко може пропустити ще один матч Арсенала
Фото - Getty Images
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - sport.ua.

Український півзахисник Олександр Зінченко може пропустити наступний матч Арсенала проти Крістал Пелас 20 січня в рамках 21-го туру АПЛ.

Про це повідомляє журналіст Evening Standard Саймон Коллінгс.

За його інформацією, Зінченко ще не повністю відновився після травми, його участь у матчі проти "Крістал Пелас" під питанням.

Нагадаємо, через травму литкового м'яза Зінченко пропустив останні два матчі Арсеналу: проти Фулгема в АПЛ і проти Ліверпуля в Кубку Англії. Обидва матчі "каноніри" програли.

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