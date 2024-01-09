Український захисник Олександр Зінченко ідеально підходить Арсеналу.

Про це розповів колишній захисник "канонірів" Бакарі Санья.

"Мені дуже подобається Зінченко. Він дуже технічний гравець, який підходить Арсеналу і пропонує їм багато, коли вони володіють м'ячем і коли грають позаду.

Він - один з гравців, якого критикували цього сезону. Я не розумію критики. Звичайно, коли ти атакуєш, а Зінченко йде в півзахист, якщо ти втратиш м'яч, то будеш викритий. Коли ви просите його виконувати цю роль, то повинні очікувати, що команди зможуть використовувати прогалини зліва.

Він грає в такий самий футбол, як і минулого сезону. Різниця в тому, що Арсенал вигравав більшість своїх ігор минулого сезону, тому ніхто не сумнівався в його здібностях або в його виступах.

Люди завжди шукають винного, коли команда працює не так добре, як ми звикли. Я думаю, що для багатьох людей Зінченко був цапом відбувайлом цього сезону.

Це величезна ганьба. У минулому сезоні Зінченка вважали головною причиною того, чому Арсенал був настільки хорошим, а цього сезону деякі люди кажуть, що він недостатньо хороший.

Коли ти виграєш, все прекрасно. Коли ви програєте, люди будуть шукати винних гравців", - сказав Санья.