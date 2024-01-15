Гравці Дніпра-1 вийшли з відпустки

Команда вирушить на збори у Туреччину

Футболісти та тренери спортивного клубу Дніпро-1 вийшли з зимової відпустки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У перші дні тренування команди поєднується з медичним оглядом. На базі гравці здають аналізи, проходять обстеження, відвідують профільних фахівців. А в одному з медичних центрів міста їм також обстежують серце.

Для медогляду "спортклубівців" розподілили на групи. У перший день до лікарів завітали Валерій Юрчук, Руслан Бабенко, Володимир Танчик, Яків Кінарейкін, Рамік Гаджиєв та низка молодих футболістів, які вперше пройдуть збори з основним складом.

У рідному місті Дніпро-1 працюватиме три дні, після чого вирушить на збір до Туреччини. Там підготовка складатиметься з двох етапів: 20 січня – 2 лютого та 5 – 17 лютого.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 залишить аргентинський півзахисник.