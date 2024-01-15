Головне
Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу
Сьогодні 07:46 1722
Ломаченко підтвердив бій з Камбососом
Сьогодні 11:43 536
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 11:23 2621
Олімпійська збірна України зіграє товариський матч з Японією
Сьогодні 11:11 226
Костюк переграла Лю на старті Australian Open
Сьогодні 08:26 935
Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open
Сьогодні 08:15 1249
Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони
Сьогодні 08:05 3159
Лунін отримав високу оцінку за гру в матчі Реал - Барселона
Вчора 23:42 1214
Реал із Луніним розгромив Барселону та виграв Суперкубок Іспанії
Вчора 22:54 1195
Нгетіч встановила світовий рекорд з бігу на 10 кілометрів
Вчора 21:55 460
Прямі трансляції

Гравці Дніпра-1 вийшли з відпустки

Команда вирушить на збори у Туреччину
Сьогодні 13:38 135 0
Гравці Дніпра-1 вийшли з відпустки
#СК Дніпро-1

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Футболісти та тренери спортивного клубу Дніпро-1 вийшли з зимової відпустки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У перші дні тренування команди поєднується з медичним оглядом. На базі гравці здають аналізи, проходять обстеження, відвідують профільних фахівців. А в одному з медичних центрів міста їм також обстежують серце.

Для медогляду "спортклубівців" розподілили на групи. У перший день до лікарів завітали Валерій Юрчук, Руслан Бабенко, Володимир Танчик, Яків Кінарейкін, Рамік Гаджиєв та низка молодих футболістів, які вперше пройдуть збори з основним складом.

У рідному місті Дніпро-1 працюватиме три дні, після чого вирушить на збір до Туреччини. Там підготовка складатиметься з двох етапів: 20 січня – 2 лютого та 5 – 17 лютого.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 залишить аргентинський півзахисник.

Коментарі ()
Популярне зараз
Альмерія - Жирона - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга Альмерія - Жирона - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга 2160
Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу 1722
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 2621
Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони 3159
Евертон з Миколенком зіграв унічию з Астон Віллою, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед не визначили сильнішого: результати матчів АПЛ Евертон з Миколенком зіграв унічию з Астон Віллою, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед не визначили сильнішого: результати матчів АПЛ 1405
Лунін - у стартовому складі Реала на фінал Суперкубка з Барселоною Лунін - у стартовому складі Реала на фінал Суперкубка з Барселоною 1389
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 32852 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15270 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 132765 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 67443
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 33169
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14089