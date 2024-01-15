Ярмоленко переконав Брагару перейти в Динамо

Півзахисник Чорноморця Максим Брагару може продовжити кар'єру в Динамо.

Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.

"Інтерес до Брагару був пристойним. І Динамо не було для Максима пріоритетним варіантом. Двоє людей, які були зацікавлені в тому, щоб отримати Брагару для своїх клубів, не зговорюючись один з одним, у приватних бесідах в різний проміжок часу сказали мені одну й ту ж фразу: Максима Брагару для Динамо виборов Ярмола. Ярмоленко переконав Брагару перейти саме в київське Динамо.