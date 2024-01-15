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Ярмоленко переконав Брагару перейти в Динамо

Сьогодні 17:57 394 0
Ярмоленко переконав Брагару перейти в Динамо

Півзахисник Чорноморця Максим Брагару може продовжити кар'єру в Динамо.

Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко.

"Інтерес до Брагару був пристойним. І Динамо не було для Максима пріоритетним варіантом. Двоє людей, які були зацікавлені  в тому, щоб отримати Брагару для своїх клубів, не зговорюючись один з одним, у приватних бесідах в різний проміжок часу сказали мені одну й ту ж фразу: Максима Брагару для Динамо виборов Ярмола. Ярмоленко переконав Брагару перейти саме в київське Динамо.

Ярмоленко виграв для Динамо боротьбу на ринку за одного з найталановитіших молодих атакувальних футболістів України просто зараз. Ще раз повторю: це інформація від двох гравців того ж ринку, які вели переговори про трансфер Брагару. Люди зацікавлені, люди на 100 відсотків у темі питання. Вони говорять, що програли цю трансферну боротьбу Андрію Ярмоленку", – сказав Вацко.

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